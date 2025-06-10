FP: Трамп может обвинить Москву и Киев и отказаться от посредничества

Президент США Дональд Трамп может прекратить посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, обвинив Москву и Киев в невыполнении его просьб, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники. При этом, по информации издания, Соединенные Штаты продолжат передачу Украине разведывательной информации.

По словам собеседника, американские чиновники считают, что США не должны понести урон от возможного поражения Украины. Они планируют продолжать поставлять Киеву военную помощь, «если это не будет стоить слишком дорого.

В мае представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Дональд Трамп «устал и разочарован в обеих сторонах конфликта». Вице-президент США Джей Ди Вэнс также говорил, что администрация президента видит «тупиковость ситуации» с урегулированием конфликта.

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