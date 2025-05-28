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Коммерсантъ FM
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Песков отметил вклад Трампа в прогресс на переговорах в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прогресс на переговорах России и Украины в Стамбуле был достигнут в том числе благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям Соединенных Штатов и президента Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно»,— заявил представитель Кремля.

Заявления Пескова на брифинге о переговорах с Украиной и подготовке меморандума

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Первые прямые переговоры России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Перед этим Дональд Трамп и члены его администрации неоднократно призывали стороны возобновить прямые контакты для урегулирования конфликта.

О ситуации вокруг конфликта — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».

Лусине Баласян

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