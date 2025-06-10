ФНС заблокировала счета иноагента Ильи Прусикина из-за долга

Лидеру группы Little Big Илье Прусикину (признан иностранным агентом) недоступны операции со счетами, поскольку налоговый орган принял решение о взыскании с артиста задолженности. Это следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иностранным агентом лидер группы Little Big Илья Прусикин.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом лидер группы Little Big Илья Прусикин.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ограничения по операциям со счетами ввели 9 июня. Отрицательное сальдо достигло 51,8 тыс. рублей. Налоговая также приостанавливала операции в августе прошлого года по причине непредставления налогоплательщиком-организацией декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока представления документа.

Певца внесли в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. В Минюсте отметили, что Илья Прусикин (включен в перечень иноагентов) получал поддержку от иностранных источников, вел концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию, а также распространял фейки о деятельности органов госвласти.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге запретил песню Noize MC (признан иноагентом) — «Кооператив „Лебединое озеро“».

Татьяна Титаева