Суд в Петербурге запретил песню «Кооператив „Лебединое озеро“» иноагента Noize MC
Приморский районный суд 29 мая признал песню «Кооператив „Лебединое озеро“» музыканта Ивана Алексеева (признан иноагентом), более известного как рэпер Noize MC (признан иноагентом), запрещенной к распространению. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Рассмотрение дела заняло не больше десяти минут, на заседании присутствовал только помощник прокурора.
Рэпер Noize MC (включен в реестр иноагентов)
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Согласно экспертизе специалистов университета имени Герцена, песня пропагандирует насильственные изменения основ конституционного строя, одобряет госпереворот, формирует негативное отношение к представителям власти и президенту России Владимиру Путину, содержит унизительные характеристики россиян и дискредитирует вооруженные силы.
Отметим, что последний альбом Noize MC (признан иноагентом) вышел в середине марта, к концу месяца четыре трека с пластинки, включая «Кооператив „Лебединое озеро“», удалили со всех доступных российских площадок по требованию Роскомнадзора. Сам музыкант поблагодарил бдительных сотрудников правоохранительных органов за участие в промо-кампании его нового релиза.
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