Эксперты оценили в 90% долю локальных брендов на российском рынке джина

Более 90% джина на российском рынке теперь производится внутри страны, сообщила Елена Слободанюк, директор по маркетингу «Татспиртпрома» (бренд Royal Raven Endless). Рост локализации объясняется изменениями в структуре спроса и регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Категория вкусовых напитков, включая джин, сейчас развивается за счет переноса производства в Россию, — пояснил Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.

Ситуацию усугубило резкое падение рынка слабоалкогольных напитков после повышения акцизов в мае 2024 года. Ставка выросла втрое — до 141 руб. за литр спирта. По данным Росалкогольтабакконтроля, за пять месяцев 2025 года выпуск такой продукции сократился на 92,9%, до 599,7 тыс. дал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия выпускает джин».