Россия выпускает джин

Ladoga выводит на рынок новый премиальный джин в японском стиле. Новую линейку похожей продукции планирует запустить и «Татспиртпром». Продукция российских производителей выигрывает у импортной за счет более низких цен. Тем не менее, прогнозируют эксперты, продажи джина в России достигли своего пика и в ближайшие годы этот сегмент не будет так бурно расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russell Cheyne / Reuters Фото: Russell Cheyne / Reuters

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя группа Ladoga начнет выпуск своего нового бренда джина Hokku в японской стилистике, рассказали “Ъ” в компании. Напиток позиционируется как премиальный, а ожидаемая розничная цена за бутылку объемом 0,7 литра составит 1,9 тыс. руб. Первая партия составит 40 тыс. бутылок, а до конца 2025 года планируется реализовать около 200 тыс. Группа начала развивать это направление с 2017 года, выпустив Barrister. Учитывая нынешние высокие цены в категории премиальных и импортных джинов, более доступный продукт по соотношению цена—качество должен заинтересовать покупателей, уверен президент Ladoga Вениамин Грабар.

Ladoga — крупный производитель алкоголя, основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Основной владелец — Вениамин Грабар. Компания разливает более 350 наименований напитков различной крепости, включая водку «Царская», виски Fowler’s, а также импортирует около 1,8 тыс. товарных позиций, в том числе французский коньяк Roullet. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников рынка, по итогу января—апреля 2025 года Ladoga произвела водки на 35% меньше год к году, до 534 тыс. декалитров (дал), ликеро-водочных изделий с содержанием спирта выше 25% — на 13% меньше, до 229 тыс. дал. Согласно СПАРК, выручка Ladoga в 2024 году увеличилась на 50,6%, почти до 2 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 38,4%, до 344,1 млн руб.

В основном категории вкусовых напитков, включая джин, сейчас растут за счет локализации производства, поясняет руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. На это также повлияло падение рынка слабоалкогольной продукции из-за резкого повышения акцизов весной 2024 года, добавляет эксперт. С 1 мая 2024 года размер акцизов был увеличен втрое, до 141 руб. за 1 литр этилового спирта в подакцизном товаре. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—мае 2025 года производство слабоалкогольной продукции упало на 92,9%, до 599,7 тыс. дал. Сейчас потребителям гораздо дешевле самим купить и разбавить напиток тоником, говорит господин Шапкин.

Топ-10 брендов джина в России по объему розничных продаж в январе—марте 2025 года Выйти из полноэкранного режима Бренд Производитель Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Barrister Ladoga 216,3 4 Gletcher Stellar Group 66,4 71 Green Baboon Novabev Group 29,5 -5 Freeman Объединенные пензенские водочные заводы 25,2 1 Brooks Минский завод виноградных вин 15,3 152 Royal Raven «Татспиртпром» 10,9 -3 Jin Lane «Татспиртпром» 8,6 41 Hackney Ladoga 8 0 Gordon`s Diageo 7,4 62 English Park Алкогольная промышленная компания 6,7 -20 Открыть в новом окне Источник: рейтинг A.List.

По оценкам директора по маркетингу «Татспиртпрома» (премиальный джин Royal Raven Endless) Елены Слободанюк, сейчас на российском рынке уже более 90% джина локального производства. По ее словам, в компании также готовится выпуск новой линейки джинов в азиатской стилистике.

Вероятнее всего, основным направлением реализации такой продукции будут заведения общепита, полагает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его мнению, поскольку у компании уже есть прямой выход на этот канал сбыта, вывести в продажу новый джин им будет несложно. Тем не менее потеснить импортные напитки в категории будет достаточно непросто, сложился уже привычный барменам ассортимент. При этом сама категория достаточно нишевая и без больших объемов, поэтому вывод нового бренда премиального джина скорее станет дополнительным способом продвижения основной продукции Ladoga, констатирует господин Московский.

По данным аналитической компании «Нильсен», в январе—апреле 2025 года натуральные продажи джина в российской рознице увеличились на 10,2%, денежные — на 17,8%. Павел Шапкин прогнозирует, что в следующие десять лет категория вырастет минимум втрое. Однако, по мнению директора аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, сейчас категория джинов дошла до своего пика по росту. В ближайшее время продажи такой продукции перестанут бурно расти, прогнозирует эксперт.

Владимир Комаров