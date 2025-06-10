Театр одного Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против освоения глубин Мирового океана и присоединения Гренландии к США, а также пообещал активизировать роль Парижа в решении проблем безопасности Северной Атлантики и Арктики. Громкие заявления французского лидера прозвучали на проходящей с 9 по 13 июня в Ницце под председательством Франции третьей международной конференции ООН по океанам, в которой принимают участие более 50 глав государств и правительств. После завершения океанского саммита президент Макрон 15 июня станет первым иностранным лидером, который посетит Гренландию для оказания ей поддержки в борьбе против притязаний президента Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters

Конференция ООН по океану (UNOC 3), в которой принимают участие генсек ООН Антониу Гутерриш и более 50 глав государств и правительств, призвана стать глобальным походом за сохранение Мирового океана. Проходит она на Лазурном берегу, в Ницце, под председательством Франции.

«Океан — наше главное общее достояние, которое мы, однако, разоряем. Если мы не сменим курс, повышение уровня воды приведет к затоплению дельт рек, уничтожению прибрежных зон и даже поставит под угрозу существование многих островов. Без здорового океана не может быть здоровой планеты»,— воззвал к участникам форума Антонио Гутерриш.

Выступивший на открытии конференции ее хозяин президент Франции Эмманюэль Макрон совершил еще более глубокое погружение в океанскую тему, объединив проблемы экологии и геополитики и попутно бросив завуалированный вызов президенту США Дональду Трампу.

«Давайте не будем осваивать морские глубины, давайте защитим наши экосистемы. Потому что мы не знаем, что за этим может последовать, потому что там есть очень важные запасы углерода, потому что там есть виды организмов, никому пока не известные. Эта борьба имеет для всех нас жизненно важное значение. И я решительно говорю: глубины не для продажи, так же как и Гренландия не для захвата, так же как и Антарктика и открытое море не для продажи»,— предупредил Макрон.

Выступая на пресс-конференции на полях форума в Ницце, французский президент рассказал о том, как продвигается под его руководством ратификация государствами мира Глобального соглашения ООН о защите Мирового океана (Global Ocean Treaty), которое должно вступить в силу 1 января 2026 года.

«На данный момент у нас есть 55 ратификаций, порядка 15 намерений о ратификации с конкретной датой, и еще 15 стран намерены это сделать до конца года. Таким образом, к 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, как минимум 60 необходимых ратификаций будут поданы в ООН, что позволяет с уверенностью говорить о вступлении соглашения в силу»,— заявил французский лидер на пресс-конференции в Ницце.

Одним из ключевых событий конференции ООН по океану в первый день ее работы стала состоявшаяся на ее полях встреча президента Макрона с зампредом КНР Хань Чжэном.

Сменив океанскую тему, высокий китайский гость похвалил Францию «в ее стремлении к стратегической автономии». Тем самым он подыграл президенту Макрону, ранее неоднократно заявлявшему о своих амбициях стать неформальным лидером Европы после прихода к власти в США президента Трампа.

Задачу усиления европейского суверенитета и повышения международной роли Франции после конференции ООН по океану президент Макрон отправится решать в Гренландию.

Анонсируя намеченный на 15 июня визит Макрона на остров, который входит в состав датского королевства, но обладает широкими правами автономии, в Елисейском дворце отметили, что президент Франции станет первым иностранным лидером, который нанесет визит в Гренландию после того, как «президент США пригрозил ей аннексией».

В программу визита включены переговоры президента Макрона с главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен по вопросам безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также экономического развития, изменения климата и энергетики.

«Приятно ощущать большую международную поддержку Гренландии и Дании в сложной внешнеполитической ситуации последних месяцев. Предстоящий визит президента Макрона в Гренландию является еще одним конкретным свидетельством европейского единства»,— заявила накануне поездки Макрона премьер-министр Фредериксен.

После заявлений президента Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США, президент Макрон неоднократно позволял себе задиристые высказывания в адрес главы Белого дома, выражая негативное отношение к планам «захвата острова».

В апреле текущего года Франция и Дания подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а также договор о передаче Копенгагену ракет Mistral. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна обсуждала с Данией возможность отправки войск в Гренландию для обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, в начале июня правительство Гренландии сообщило о том, что этим летом Дания усилит военное присутствие на острове, разместив там истребители F-16, вертолеты EH-101 и военный фрегат.

Разворот президента Макрона в сторону решения глобальных проблем и вопросов безопасности в Северной Атлантике и Арктики происходит на фоне ощутимого снижения его роли на Украине, где на лидирующую позицию выдвинулся новый канцлер Германии Фредерик Мерц, активно выступающий в ее поддержку и наращивающий военную помощь Киеву.

Совместная инициатива президента Макрона и британского премьера Кира Стармера о создании на основе европейских государств «коалиции желающих» для отправки военных контингентов на Украину к сегодняшнему дню практически сошла на нет. Как написала в конце мая газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника, это предложение потеряло смысл после того, как не получило одобрения со стороны руководства США.

Осечка на украинском направлении, судя по всему, не смутила президента Макрона, который решил дать асимметричный ответ президенту Трампу в Арктике и представить себя спасителем Мирового океана.

Переустраивая Европу и мир, президент Макрон на все той же международной конференции ООН по океанам сделал новое заявление по внутриполитической ситуации во Франции.

По словам Макрона, он не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере в случае «блокирования» его работы оппозицией.

«Я бы хотел, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к конституции»,— пригрозил французский лидер.

Летом прошлого года после провала его партии на выборах в Европарламент Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало историческим рекордом для страны.

Сергей Строкань