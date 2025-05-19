Вэнс: переговоры по Украине зашли в тупик

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры по Украине зашли в «своего рода тупик». Он предупредил, что в случае, если Россия не будет вовлечена в мирный процесс, американцам придется прекратить усилия по достижению мира. Господин Вэнс также отметил, что президент России Владимир Путин не до конца понимает, как разрешить кризис на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«Мы понимаем некоторую тупиковость ситуации. И я думаю, что президент (Дональд Трамп.— "Ъ") собирается сказать президенту (России Владимиру.— "Ъ") Путину: "Послушайте, вы серьезно настроены? Вы серьезно относитесь к этому?"» — сказал господин Вэнс журналистам, отметив, что только что разговаривал с Дональдом Трампом.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 19 мая. Он запланирован на 17:00 мск. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Дональд Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая