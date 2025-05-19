Вэнс: переговоры по Украине зашли в тупик
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры по Украине зашли в «своего рода тупик». Он предупредил, что в случае, если Россия не будет вовлечена в мирный процесс, американцам придется прекратить усилия по достижению мира. Господин Вэнс также отметил, что президент России Владимир Путин не до конца понимает, как разрешить кризис на Украине.
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«Мы понимаем некоторую тупиковость ситуации. И я думаю, что президент (Дональд Трамп.— "Ъ") собирается сказать президенту (России Владимиру.— "Ъ") Путину: "Послушайте, вы серьезно настроены? Вы серьезно относитесь к этому?"» — сказал господин Вэнс журналистам, отметив, что только что разговаривал с Дональдом Трампом.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 19 мая. Он запланирован на 17:00 мск. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Дональд Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине.
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