Белый дом: Трамп «устал» от переговоров по Украине и «разочарован» сторонами

Президент США Дональд Трамп «устал» от переговоров по разрешению украинского кризиса. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский лидер «разочарован» Украиной и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

«Он устал и разочарован в обеих сторонах конфликта,— сказала госпожа Левитт.— Президент и его команда приложили огромные усилия, чтобы разрешить эту очень сложную войну, которая началась из-за слабости предыдущей администрации».

Незадолго до брифинга официального представителя Белого дома вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в администрации США видят «тупиковость ситуации» с переговорами по Украине. Он сказал, что президент США Дональд Трамп настроен задать вопрос российскому президенту Владимиру Путину, серьезно ли настроена российская сторона касательно разрешения конфликта.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 19 мая. Он запланирован на 17:00 мск. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Дональд Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине.

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