Трамп назвал дату нового раунда переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана пройдет 12 июня. Он добавил, что Вашингтон пока не устраивает позиция Тегерана.

«Мы сейчас много работаем по Ирану. Это сложно. Они отличные переговорщики. Просят о вещах, которые вы не можете сделать. Они не хотят отказываться от того, от чего им придется отказаться»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Как уточнил президент США, власти Ирана направляли свои предложения по поводу сделки. По его словам, они неприемлемы. Он пояснил, что Тегеран в том числе не хочет отказываться от обогащения урана в рамках ядерной сделки.

США и Иран уже провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что условия, которые выдвигает Вашингтон, противоречат интересам страны.

Подробности — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».

Петр Бузлаев