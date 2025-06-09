Apple представила iOS 26

Apple представила новую операционную систему iOS 26. Презентация прошла в рамках конференции Apple для разработчиков — Worldwide Developers Conference.

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Новый дизайн iOS 26 в Apple назвали самым масштабным изменением интерфейса за всю историю компании. Обновленная тема главного экрана и экрана блокировки получила название Liquid Glass («Жидкое стекло»). Появились новые функции настройки значков приложений и виджетов. На экране блокировки время подстраивается под обои, занимая пустое пространство на изображении. При повороте смартфона картинка «оживает» за счет 3D-эффекта.

В приложении камеры появилась возможность моментальной активации режима съемки, а также доступа к галерее. Расширены возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence. Функция живого перевода интегрирована в сообщения, FaceTime и звонки. С ее помощью можно будет общаться на иностранных языках с другими пользователями. Кроме того, Apple Intelligence теперь может автоматически обобщать содержание электронных писем и данные о статусе заказов.

Обновлено приложение «Сообщения». Пользователи смогут фильтровать сообщения от неизвестных отправителей. Они будут появляться в специальной папке. Такие уведомления будут приходить в беззвучном режиме, пока пользователь не добавит отправителя в основной список. В Apple Maps появится раздел с местами, которые посещает пользователь. Apple Intelligence сможет анализировать маршруты, уведомлять о возможных задержках и предлагать более удобные пути.

Елизавета Шмакова