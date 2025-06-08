Игра в морской бой

Фронтир международного соперничества перемещается из Европы в Азию. По последним прогнозам МВФ, до 2029 года Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечит 70% мирового прироста ВВП при вкладе ЕС менее 8%. Именно в Азии уже производится более половины всей мировой промышленной продукции, обрабатывается около 60% контейнерного экспорта, а ежегодный объем перевозок через Южно-Китайское море оценивается в $5 трлн. Китай находится в сердце этого динамичного региона и воспринимается США как главный вызов столетия. США ищут способ сдержать рост КНР, что грозит потрясениями международной экономике и транспорту. Ни США, ни Китай не стремятся к войне, но последовательно наращивают силы. Вашингтон сосредотачивает до 2/3 корабельного состава ВМС на Тихом океане и укрепляет оборону Тайваня. Пекин серийно вводит эсминцы, развертывает современные ракеты и накапливает ядерный арсенал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов

Фото: из личного архива Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов

Фото: из личного архива

Конфронтация смещается в серую зону. Главным объектом давления США становится морская логистика в Восточной и Юго-Восточной Азии. Через Малаккский пролив проходит до 80% импорта нефти и большая часть экспортных грузов Китая. Эта артерия — уязвимое место КНР: достаточно скачка страховых тарифов или кибератаки на шанхайский порт, чтобы экономика Китая потеряла сотни миллиардов долларов за день. Американцы разрабатывают полуавтономные катера-эскорты, оснащенные разведывательными дронами и ракетами и предназначенные для защиты судоходства. На деле же это инструмент ограничения движения без объявления блокады, что с точки зрения морского права законно. Последствия гибридного соперничества в морской логистике уже видны. Весной 2025 года страховые премии для судов, проходящих через Красное море, достигли 2% от стоимости судна, что в 27 раз выше уровня 2023 года. США стремятся снизить нефтяной экспорт Ирана в КНР, ограничивая движение нефтеналивного флота. Даже без прямого военного конфликта дестабилизация в районе Малаккского пролива может привести к росту страховых и фрахтовых ставок.

Военный сценарий в регионе грозит дезорганизацией всей морской логистики и вызовет перевод части грузов на евразийский сухопутный коридор.

Однако его пропускная способность ограниченна: весь маршрут Китай—ЕС в 2024 году перевез менее 3% азиатского контейнерооборота. Россия сможет расширить наземную транспортную артерию для товаров из Китая, развивая погранпереходы, инфраструктуру БАМа, увеличивая подвижной состав и цифровую интеграцию с соседями. Альтернативой часто называют Северный морской путь (СМП), но его потенциал пока ограничен. В 2024 году по СМП прошло менее 0,3% мирового грузооборота, а грузоподъемность ледовых судов в пять раз ниже, чем у контейнеровозов, идущих по южным маршрутам.

Морской транспорт остается наиболее уязвимым звеном глобальной экономики в условиях соперничества США и КНР. США хотят спровоцировать Китай на конфронтационные шаги, используя «гибридные» инструменты. Китай остается зависим от морской торговли и ищет способы расширения сухопутных транспортных путей. Тому, какие возможности и риски это создает для России, посвящен наш аналитический доклад «Сценарии противостояния КНР и США: последствия для России», поддержанный транспортно-логистическим холдингом ГК «Дело». Его полная версия будет доступна с 9 июня на сайте консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии».

Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России