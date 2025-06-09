Московский ЦСКА в 12-й раз выиграл Единую лигу ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уверенно — со счетом 96:73 — переиграл петербургский «Зенит» в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Столичная команда взяла верх в серии — 4:2. Наибольший вклад в понедельничный успех армейцев внес Мело Тримбл, набравший 20 очков.

ЦСКА в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ. Турнир проводился в 15-й раз. Кроме армейской команды в нем побеждали подмосковные «Химки», «Зенит» и казанский УНИКС, в этом сезоне взявший бронзовые медали.

Роман Левищев