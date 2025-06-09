Регулярная выручка OpenAI превысила $10 млрд

Годовая регулярная выручка компании OpenAI, то есть выручка, получаемая от регулярных поступлений, таких как подписки, контракты на ПО и т. д., превысила $10 млрд. Об этом пишет CNBC со ссылкой на пресс-службу OpenAI.

Как отмечает издание, тем самым компания достигла такого результата менее чем за два с половиной года после запуска своего чат-бота ChatGPT. При этом OpenAI закончила год с убытком в $5 млрд.

Ранее сообщалось, что цель OpenAI — выручка в $125 млрд к 2029 году. В марте сама компания заявляла, что число ее ежемесячно активных пользователей достигло 500 млн, а количество платных бизнес-подписчиков — около 3 млн. Рыночная капитализация компании оценивается в более чем $320 млрд.

Яна Рождественская