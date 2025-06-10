Белый дом подпиливает стволы

Правительство РФ, по данным “Ъ”, поддержало законопроект, меняющий требования к размерам гражданского и служебного оружия. Его минимально допустимую длину предложено снизить с 0,8 м до 0,7 м, а минимальную длину ствола — с 0,5 м до 0,3 м. Авторы поправок из Госдумы поясняют, что нынешние нормативы устарели и ограничивают распространение спортивных карабинов. Этот же законопроект запрещает изымать оружейные лицензии за неоплаченные штрафы по статьям КоАП, предусматривающим административный арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральному закону «Об оружии» в марте этого года в Госдуму внесла группа из трех сенаторов и пяти депутатов, включая главу парламентского комитета по труду Ярослава Нилова (ЛДПР). Действующий закон запрещает оборот гражданского и служебного огнестрельного оружия (c магазином вместимостью более десяти патронов) общей длиной менее 0,8 м и длиной ствола менее 0,5 м. Депутаты предлагают снизить эти требования соответственно до 0,7 м и 0,3 м. Этим же законопроектом парламентарии предлагают изменить ст. 13 закона: в действующей редакции она запрещает выдавать лицензию на приобретение оружия тем, кто был привлечен к ответственности по статье 20.25 КоАП (неуплата в срок административного штрафа). Парламентарии предлагают снять этот запрет.

По данным Росгвардии, в РФ зарегистрировано 6,5 млн единиц оружия, которым владеют 3,7 млн физических лиц. По данным Минприроды, в РФ зарегистрировано более 4,7 млн охотников.

В пояснительной записке авторы поправок говорят, что нынешние требования о длине ружей и стволов «носят устаревший характер», «не отражают сложившиеся реалии на оружейном рынке», препятствуя, например, распространению спортивных карабинов. Уменьшение же требований к габаритам оружия, по их мнению, не создает «общественно опасных» рисков и не наделяет «изделия свойствами скрытого ношения». Объясняя необходимость внесения поправок в ст. 13 закона «Об оружии», депутаты приводят данные судебного департамента при Верховном суде РФ — по ч. 1 «арестной» ст. 20.25 КоАП РФ о неуплате штрафов в срок ежегодно рассматривается до 1,4 млн административных дел. Учитывая массовый характер применения такой статьи на практике, парламентарии предлагают исключить ее из оснований для изъятия лицензий на оружие.

В правительстве РФ в целом одобрили законопроект. В проекте отзыва Белого дома (есть у “Ъ”) сказано, что документ не противоречит актам «более высокой юридической силы» и его поддержали в Минэкономразвития, Минпромторге, Минздраве, Минфине, Минюсте и Росгвардии. Но у Белого дома есть к нему замечания. По мнению чиновников, исключение ст. 20.25 КоАП РФ из перечня оснований для изъятия лицензий может привести к тому, что граждане начнут злоупотреблять своими правами и фактически не платить штрафы. В правительстве РФ поддержат законопроект при условии исключения этой нормы из его текста.

«Сокращение длины ствола оружия необходимо для развития спортивных дисциплин, в частности тактической стрельбы»,— комментирует законопроект адвокат и член Федерации стрельбы на дальние дистанции Александр Почуев. Зампред Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко называет норму об исключении ст. 20.25 КоАП РФ «более актуальной для охотников». По его словам, человек может вовремя не оплатить штраф из-за нахождения в командировке, «длительного отъезда или отсутствия сведений о нарушении». «Получив информацию, гражданин позднее оплачивает двойной штраф и вроде бы чист перед законом. Но статья предусматривает арест — и прощай, оружие»,— поясняет господин Сицко, уточняя, что есть много примеров лишения лицензий по этой причине. «Инициативу депутатов можно только поддержать»,— добавляет он.

Александр Воронов