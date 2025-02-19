С оружия спиливают временной ценз

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал отклонить законопроект, вводящий ограничения на владение оружием для новых российских граждан. Авторы поправок предложили запретить продавать огнестрельное оружие лицам, ставшим гражданами России менее десяти лет назад, а персонам, получившим паспорт менее пяти лет назад,— продавать электрошокеры, газовые баллончики и пневматическое оружие. В правительстве указали, что все граждане имеют равные права, а для новых покупателей оружия законодательство уже сейчас предусматривает проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об оружии» в Госдуму в августе 2024 года внесли семь депутатов от СРЗП, в том числе лидер фракции Сергей Миронов. Партийцы предлагали ввести в документ норму, согласно которой граждане, получившие гражданство менее пяти лет назад, не смогут купить баллончики со слезоточивым газом, «механические распылители», электрошокеры, пневматическое оружие калибром до 4,5 мм и с дульной энергией не более 7,5 Дж. Гражданам, получившим российский паспорт менее десяти лет назад, предлагалось запретить покупать гладкоствольное и нарезное охотничье огнестрельное оружие, в том числе спортивные винтовки.

В пояснительной записке депутаты говорили о «сложившейся практике», когда иностранцы сразу после получения гражданства РФ оформляют лицензии и приобретают оружие.

«Зачастую указанные лица не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания»,— считают депутаты, упоминая проходящую СВО и другие «новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан». Также парламентарии указывали на большое количество «преступлений с использованием оружия среди вчерашних мигрантов». Пятилетний ценз для «вчерашних мигрантов», по мнению авторов поправок, позволил бы «более эффективно оценить устойчивую правовую связь лица, получившего гражданство, с Российской Федерацией».

Отметим, сейчас по закону «Об оружии» электрошокеры и пневматическое оружие могут купить без лицензии граждане старше 18 лет. В законопроекте и пояснительных материалах не сказано, как конкретно предлагается ограничить оборот этих товаров. Один из соавторов поправок депутат Госдумы Михаил Делягин сказал “Ъ”, что «для приобретения "травмата" нужна медицинская справка», так что ограничение «технически можно сделать через получение этой справки».

Законопроект не был поддержан правительством РФ. В отзыве Белого дома говорится, что в законодательстве уже содержатся ограничения для покупателей оружия, а для новичков предусмотрен «механизм проверок» (лицензии выдаются после прохождения «подготовки, проверки знания правил безопасного обращения с оружием» и наличия навыков безопасного обращения с ним).

В итоге 19 февраля в профильном комитете Госдумы – по безопасности – рекомендовали отклонить документ.

Александр Воронов