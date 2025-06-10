Ипотечные заемщики дождались ставок

В мае рыночные ипотечные программы показали рост выдач на треть к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные института развития «Дом.РФ». В то же время у государственных программ ипотеки результат остался на уровне апреля. Выдача рыночной ипотеки показала рост благодаря незначительному, но давно ожидавшемуся снижению ставок. Впрочем, оснований для устойчивого восстановления спроса на рыночную ипотеку в банках пока не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В понедельник институт развития «Дом.РФ» опубликовал неожиданные данные по выдаче ипотеки в мае. Согласно им, в мае выдачи рыночной ипотеки выросли на 32% по сравнению с апрелем в количественном выражении, достигнув 28 тыс. кредитов, и на 17% в денежном — до 45 млрд руб. При этом выдачи ипотеки с господдержкой, напротив, показали, хоть и символическое, сокращение в денежном эквиваленте — 39 тыс. штук на 219 млрд руб. в мае против 41 тыс. в апреле.

Такая динамика наблюдалась несмотря на то, что в середине мая крупнейшие банки (включая Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и «Дом.РФ») отменили обязательные комиссии при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой, что привело к моментному росту выдачи кредитов, отмечается в материалах «Дом.РФ». Так, по данным института развития, недельные выдачи по ключевой госпрограмме «Семейная ипотека» достигли максимальных значений с июня 2024 года — примерно 10 тыс. ссуд на 55–60 млрд руб.

Увеличение выдачи по рыночной ипотеке связано с незначительным смягчением ставок в ряде банков, «что стало важным психологическим сигналом для отложенного спроса», говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Кирюхин. «Выдача ипотечных кредитов на рыночных условиях все еще находится под давлением заградительных ставок. Увеличение кредитования в мае говорит не о потеплении рынка, а скорее о том, что в связи с возобновлением строительного сезона активизировалась выдача траншей по кредитам, ранее предоставленным на цели ИЖС»,— полагает руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Банкиры не склоны верить в рост рыночной ипотеки на длинном горизонте. По мнению зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, рост выдач по рыночным программам может происходить в результате сокращения выдач по госпрограммам в связи с сезонным фактором и частичным исчерпанием спроса. В ВТБ по рыночной ипотеке продажи остались примерно на сопоставимом с апрелем уровне. Ставки все еще остаются очень высокими, что сдерживает существенный рост, указывает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.

6 июня Банк России после почти трех лет повышения или сохранения ключевой ставки снизил ее на один процентный пункт, до 20%. Данное снижение ключевой ставки не окажет значительного влияния на объем продаж в ближайшее время: хотя ставки по кредитам немного снизятся, серьезный разворот тренда возможен только в случае поступательного снижения ключевой ставки и ослабления макрорегулирования, считают в ВТБ. Снижение ставок, по мнению директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, может оживить рынок вторичной недвижимости, но на рынке первичной недвижимости стагнация продолжится. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что не ожидается значительного изменения доли вторички в сегменте до падения ставок ниже 20%.

По данным «Дом.РФ» на 6 июня, ставки по рыночным программам ипотеки варьировались от 26,54% до 26,83%. По мнению Сергея Гордейко, факторы снижения ставок и отмены комиссий повлияют на результаты июня, в котором произойдет рост ипотечных выдач. По его мнению, ставка ипотечного кредитования вернется к 23% за два месяца. При этом, по мнению Антона Павлова, восстановление спроса и увеличение выдач по рыночным программам возможно, когда ставка по рыночной ипотеке снизится до 12–14%.

Ксения Дементьева, Елена Ванюшина