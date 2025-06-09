Кредитам мало ставки

Одного снижения ключевой ставки для восстановления потребительского кредитования недостаточно, считают в банках. В преддверии снижения ставки Банка России на 1 процентный пункт до 20% рынок демонстрировал неутешительную динамику. В мае рост розничного кредитования замедлился, а объем выдачи кредитов наличными снизился. Для слома тенденции необходимо смягчение макропруденциальной политики ЦБ, полагают банкиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным аналитического агентства Frank RG, в мае объем выдачи розничных ссуд банками (кредиты наличными, ипотека, автокредиты, POS-кредиты) составил 660,5 млрд руб., что на 55,1% ниже, чем в мае 2024 года. Совокупные выдачи кредитов физлицам показали рост на 0,54% к апрелю, однако выдачи кредитов наличными снизились на 2,7%, до 237,7 млрд руб. Средний объем выданного кредита за месяц снизился до 153,3 тыс. руб. (минус 9,5% к апрелю 2025 года).

6 июня 2025 года Банк России после почти трех лет повышения или сохранения ключевой ставки снизил ее на 1 п. п., до 20% годовых (см. “Ъ” от 7 июня). Однако для активации кредитного роста более важным фактором является ожидание ее дальнейшего снижения, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Некоторое оживление кредитования во всех розничных сегментах в среднесрочной перспективе можно ожидать не потому, что Банк России снизил ключевую ставку на 1 п. п., а потому, что он ожидаемо начал цикл ее снижения»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, банки подстраивают свою кредитную политику не под отдельные решения регулятора по ставке, а под ее цикл.

Согласно обзору НРА о заседании ЦБ 6 июня, в сегменте кредитования (без учета мер поддержки) нефинансовых организаций ожидается средний уровень ставок в размере 24–30%. Максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней могут начать снижаться до 16–19%, отмечают там.

При этом «ужесточение регулирования Банка России оказывает более значительное влияние на выдачи, нежели уровень ставок», отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. Таким образом, «в отсутствие изменений жесткого макропруденцильного регулирования заметного восстановления данного сегмента ожидать не стоит», указывает Михаил Полухин.

На необходимость сочетания двух факторов для восстановления сегмента обращают внимание и в банках. В ВТБ отметили, что снижение ключевой ставки до 20% не окажет значительного влияния на объем продаж в ближайшее время: хотя ставки по кредитам станут немного доступнее, серьезный разворот тренда возможен только в случае поступательного снижения ключевой ставки и ослабления макрорегулирования. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отмечает, что денежно-кредитные условия остаются жесткими, а текущее макропруденциальное регулирование по-прежнему сдерживает рост кредита. «Сегмент кредитов наличными будет постепенно восстанавливаться по мере смягчения политики ЦБ»,— считает она.

По прогнозам Юрия Беликова, «выдачи кредитов наличными во втором полугодии 2025 года почти наверняка будут существенно больше, чем в первом». Вместе с тем, по мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, некоторое оживление может произойти летом, однако оно «будет связано скорее с сезонным фактором, а год к году мы увидим сохранение спада». В ВТБ по итогам 2025 года также прогнозируют снижение объемов кредитования во всех сегментах.

Юрий Беликов подчеркивает, что темпов прироста, как в 2023–2024 годах, мы не увидим еще очень долгое время. Однако он считает, что к таким темпам и не стоит стремиться, поскольку «они были близки к аномальным и привели сегмент к перегреву».

Елена Ванюшина