ЦБ выявил рост благосостояния домохозяйств

Медианный доход (сумма, выше и ниже которой находится половина населения) в расчете на одного члена российского домохозяйства в 2024 году составил 27 868 руб.— это на 27% больше, чем было в 2022 году. Такие данные приводит Банк России (.pdf), сравнивая результаты проведенных им двух волн опроса «Обследование финансов российских домохозяйств».

Отмечается, что в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, доходы за два прошедших между опросами года выросли в девяти децильных группах (все домохозяйства разбиты на десять групп в зависимости от размера их благосостояния). Рост дохода в этих группах сложился в диапазоне от 13% до 17%. Но у первой децильной группы (10% наименее обеспеченных домохозяйств) увеличение показателя было заметно большим и составило 30%.

Опрошенные сообщили о себе, что в основном живут за счет трудовых доходов и социальных трансфертов. Вклад других источников заметен только в самых высокодоходных группах. При этом доля трансфертов в трех низкодоходных группах в 2024 году увеличилась. Медиана отношения среднедушевых расходов к доходам, то есть склонность к потреблению, между двумя волнами опроса незначительно снизилась.

Медиана финансовых активов, которыми располагало домохозяйство в 2024 году,— от 7 тыс. руб. в первой децильной группе до 100 тыс. руб. у наиболее состоятельных семей. При этом в структуре таких активов в 2024 году, как и в 2022 году, преобладали банковские счета (они есть у 75% домашних хозяйств). Медианный размер средств на счетах вырос с 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Прочие виды финансовых активов по-прежнему не распространены — лишь менее 2% домохозяйств владеют акциями и облигациями, паями в ПИФах, вкладами в НПФ, металлическими счетами, электронными кошельками или криптовалютой. Доля домохозяйств, сообщающих о наличии сбережений, увеличилась за два года с 47% до 51%. При этом рост этого показателя наблюдался во всех доходных группах.

В 2024 году какие-либо финансовые обязательства были у 20% домашних хозяйств (23% в 2022 году). Наиболее распространенный вид обязательств — потребительские кредиты — был у 8% опрошенных (у 10% — в 2022 году). Объем невыплаченной задолженности у медианного домохозяйства в 2024 году составил 200 тыс. руб. против 140 тыс. руб. в 2022-м. В 2024 году 25% домохозяйств осуществляли ежемесячные платежи по кредитам и займам. Медиана отношения регулярных платежей по кредитам к доходам снизилась до 16,7% в 2024 году с 17,5% в 2022 году.

Вадим Вислогузов