Авторынок заехал в лето

Рынок новых легковых машин в первую неделю лета показал, по оценкам экспертов, неплохую динамику. У дальнейшего развития событий возможны варианты: как небольшое оживление кредитных и лизинговых продаж, так и определенная «заморозка». Не исключено, что часть покупателей после позитивного сигнала по ставке ЦБ будут дожидаться более выгодных условий и откладывать покупку. В целом продажи июня предположительно достигнут около 100 тыс. машин, оценивают дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в первую полную неделю лета — с 2 по 8 июня — сократились на 0,7% относительно предыдущей недели, до 23,56 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». В топ-5 моделей по реализации за неделю вошли Lada Granta (3,07 тыс. штук.), Lada Vesta (1,66 тыс. штук), китайские Haval Jolion (1,04 тыс. шт.) и Changan UNI-S (806 штук), а также Lada Largus (653 штуки).

Первая неделя месяца, как правило, хуже последней, напоминает исполнительный директор агентства Сергей Удалов, однако текущие показатели практически сравнялись. «Это можно расценивать как хороший знак и результат»,— полагает эксперт. Положительная динамика наблюдается в сегментах легких коммерческих и грузовых автомобилей: рост к предыдущей неделе на 0,5%, до 1,74 тыс. штук, и на 10%, до 783 штук, уточняют в «Автостате».

Июнь для российского авторынка, вероятно, будет достаточно стабильным — резкого роста спроса на фоне снижения ключевой ставки с 21% до 20% ждать не стоит, прогнозирует господин Удалов. По его мнению, это скорее нейтральный сигнал. «Депозиты по-прежнему остаются привлекательными для населения. А кредитные ставки на новые автомобили субсидируются производителями значительно ниже ключевой ставки»,— добавляет гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

По мнению директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, снижение ключевой ставки на один процентный пункт — «капля в море», то есть не повлияет на бизнес, корпоративное кредитование и спрос. Аналогичного мнения придерживается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Цены останутся такими же, что две-три недели назад»,— уверен он. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев уточняет, что снижение ставки дает рынку надежду на оживление кредитных и лизинговых продаж, хотя и небольшое.

Однако часть опрошенных “Ъ” дилеров и экспертов полагает, что снижение ставки, вероятно, не увеличит спрос, а наоборот, затормозит. Ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики может заставить часть потенциальных покупателей отложить покупки автомобилей в кредит, чтобы дождаться более выгодных условий, поясняет эксперт компании «Эйлер» Владимир Беспалов. Так же рассуждает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. «Кто-то подумает — ставка упала, но пока незначительно. Однако динамика понятна. Надо подождать еще»,— вторит он.

В целом участники отрасли прогнозируют рост рынка новых автомобилей относительно мая, что примерно соответствует уровню апреля — 102,11 тыс. штук, согласно «Автостату». Как считает господин Корнев, в первом летнем месяце активность продавцов может немного повыситься ввиду предстоящих квартальных бонусов. Кроме того, эффект может оказать поддержка спроса со стороны китайских автопроизводителей, указывает он.

В «Авилоне» ожидают, что продажи составят 102–105 тыс. штук, в «Рольфе» — 98–100 тыс. штук. Владимир Беспалов и Сергей Удалов сходятся во мнении, что рынок достигнет около 100 тыс. новых машин. Спрос может подстегнуть более существенное снижение ключевой ставки — минимум еще на два процентных пункта, говорит Максим Кадаков, а также приближение предстоящей индексации утильсбора. «Возможно, рынок пробудится осенью»,— резюмирует он.

Наталия Мирошниченко