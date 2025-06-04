Май спустил колеса

Небольшой рост спроса на новые машины в апреле, как и предполагалось, оказался кратковременным и сменился падением продаж в мае. Разогнаться рынку, помимо высокой ставки и выбранного спроса, помешало большое количество праздничных дней. Дилеры надеются, что июнь будет не хуже апреля, а продажи поддержат юрлица и крепкий рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае сократились на 10,7% по отношению к апрелю, до 91,22 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». В годовом выражении, по данным агентства, реализация снизилась на 28,3%. Основная причина просадки — большое количество праздничных дней в мае, уверены опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты. Кроме того, сдерживающими факторами остаются выбранный ранее спрос и высокие кредитные ставки, которые в большей степени располагают сберегать средства на депозитах, нежели тратить.

За январь—май продажи сократились на 26%, до 440,26 тыс. штук, уточняют в агентстве.

Лидером авторынка в мае, по данным «Автостата», остается Lada; продажи бренда снизились на 10,3% к апрелю, до 25,55 тыс. штук. На втором месте — китайский Haval, продажи которого сократились на 17,8%, до 10,62 тыс. штук. Топ-3 замыкает Chery с результатом 9,78 тыс. штук, что на 10% меньше показателей предыдущего месяца. Самыми популярными моделями на рынке новых машин в мае стали Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.

Топ моделей по продажам новых автомобилей в РФ в мае 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Доля рынка (%) Динамика год к году (%) 1 Lada Granta 12 033 13,19 -35,1 2 Lada Vesta 6 559 7,19 -51,9 3 Haval Jolion 4 586 5,03 -27,8 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 2 757 3,02 -45,8 5 Lada Niva Legend 2 600 2,85 -29,3 6 Changan UNI-S 2 542 2,79 -27,9 7 Belgee X50 2 404 2,64 -33,2 8 Geely Monjaro 2 390 2,62 -18,5 9 Chery Tiggo 4 2 331 2,56 н/д 10 Lada Niva Travel 2 288 2,51 -45,6 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

По словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, в мае, вопреки снижению рынка, в дилерских центрах компании по ряду брендов фиксировался рост трафика и более высокая активность граждан, чем в апреле. «Это могло носить точечный характер с учетом большой маркетинговой поддержки некоторых брендов»,— уточняет он. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков напоминает, что весной скидки предлагались на автомобили многих марок: в частности, китайских BAIC, Kaiyi, SWM, Bestune, Hongqi, производящихся в России Xcite и Solaris. Время самых выгодных предложений закончились, количество скидок на рынке постепенно сокращается, полагает господин Целиков. Но Андрей Ольховский уточняет, что объем дисконтов на рынке не убывает, а модифицируется их формат. «Бренды не хотят давать прямые скидки, чтобы не обесценивать свой бренд, но совершенно очевидно, что ряд марок массового сегмента уже очень близко к стоимости моделей АвтоВАЗа»,— рассказывает топ-менеджер. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров уверен, что в июне резкого сокращения скидочных предложений не предвидится: начинается низкий для автобизнеса отпускной сезон.

Ситуация с затовариванием, которая и подстегивает скидки в автосалонах, пока не улучшается, считает большинство опрошенных “Ъ” дилеров и экспертов.

«На рынке до сих пор предложение намного превышает спрос»,— говорит гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. Он, как и господин Ольховский, оценивает запасы легковых автомобилей по большинству брендов на уровне шести-семи месяцев реализации. В целом сток продолжает держаться примерно на отметке 500 тыс. машин, констатирует Сергей Целиков. Как поясняют аналитики, это связано с ростом производства легковых автомобилей в стране (на 8,3%, до 246 тыс. штук в январе—апреле, согласно Росстату) и импортом, который хоть и не в столь большом объеме, но продолжается, тогда как спрос достаточно низкий. Впрочем, ситуация со стоками сильно отличается от бренда к бренду, соглашаются участники отрасли. «У кого-то в остатках запасы на десять месяцев продаж, а у кого-то уже наблюдается легкий дефицит по отдельным моделям»,— отмечает Андрей Терлюкевич. Господин Петров также прогнозирует небольшой дефицит некоторых моделей к июлю-августу, однако каких именно, топ-менеджер не раскрывает.

В оценках рынка новых автомобилей в июне дилеры и эксперты расходятся, однако единогласны в том, что этот месяц не самый активный в плане продаж из-за сезона отпусков. Самый пессимистичный прогноз у «Авилона»: по мнению господина Петрова, продажи упадут на 5–8% относительно мая. Андрей Терлюкевич и Сергей Целиков ожидают от июня результатов, схожих с апрелем, то есть около 102 тыс. штук. Господин Ольховский напоминает, что июнь — конец второго квартала, поэтому вероятна активность со стороны юрлиц. Кроме того, продажи может подстегнуть «очень комфортный курс валюты», рассчитывает он.

Наталия Мирошниченко