«Интер» возглавил победитель Лиги чемпионов

Финалист Лиги чемпионов «Интер» нашел замену сбежавшему в Саудовскую Аравию наставнику Симоне Индзаги. Им стал Кристиан Киву — тренер, чей опыт работы на элитном уровне ограничивается несколькими месяцами у руля «Пармы», зато не чужой для миланского клуба человек. С «Интером» он, будучи футболистом, выигрывал главный еврокубок, а потом трудился тренером его юношеских команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший игрок и новый главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву в матче против мюнхенской «Баварии», 22 мая 2010 года

Фото: Stefano Rellandini / Reuters Бывший игрок и новый главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву в матче против мюнхенской «Баварии», 22 мая 2010 года

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

«Интер» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал румын Кристиан Киву, с которым клуб заключил двухлетний — до июня 2027 года — контракт. Престижный пост Киву подарило что-то вроде ЧП. В нынешнем сезоне миланским клубом руководил Симоне Индзаги. С ним «Интер» занял второе место в итальянском первенстве и добрался до финала Лиги чемпионов, в котором потерпел разгромное — 0:5 — поражение от ПСЖ. А практически сразу после этого матча выяснилось, что Индзаги, уже считавшийся одним из лучших тренеров в мировом футболе, принял предложение «Аль-Хиляля» — клуба из Саудовской Аравии, куда в последнее время нередко отправляются топовые игроки и специалисты.

Различные источники настаивают, что приоритетным вариантом в поисках замены Симоне Ингдзаги для «Интера» являлся испанец Сеск Фабрегас, но того не отпустил «Комо». В итоге пришлось согласиться на Киву с его неярким бэкграундом.

Дело в том, что опыт тренерской работы на элитном уровне у Кристиана Киву исчерпывается несколькими месяцами, проведенными в клубе «Парма». Его Киву доверили в феврале. «Парма», уволившая Фабио Пеккью, находилась в сложном положении, рискуя вылететь из высшего итальянского дивизиона, но специалист-новичок с задачей справился, удержав команду в элите.

Зато Кристиан Киву — не чужой для «Интера», его менеджмента и его поклонников человек. В прошлом он был очень неплохим защитником, долго выступавшим за сборную Румынии и известные клубы. В «Интере» Киву оказался 18 лет назад, поиграв до этого за «Аякс» и «Рому», и оставался в нем вплоть до завершения карьеры в 2014 году. У румынского защитника никогда не было статуса лидера клуба, но в ряде сезонов он выглядел чрезвычайно важной фигурой в его обороне. После появления Киву «Интер» доминировал в итальянском чемпионате, завоевав три подряд золота, а в 2010 году совершил наиболее заметный взлет в своей современной истории. Под началом Жозе Моуринью миланцы выиграли Лигу чемпионов, одолев в мадридском финале — 2:0 — «Баварию». В том матче Киву провел на поле полтора тайма, во втором его заменил нынешний тренер «Спартака» Деян Станкович.

После окончания игровой карьеры Кристиан Киву также сохранил верность «Интеру». С конца прошлого десятилетия он трудился в системе клуба с юношескими и молодежными командами и даже выигрывал с ними чемпионат страны.

Алексей Доспехов