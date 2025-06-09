Bloomberg: Япония впервые за два года импортировала российскую нефть

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil получила 600 тыс. баррелей нефти марки Sakhalin Blend с российского танкера, находящегося под американскими и европейскими санкциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания перемещений судов. Как отмечает издание, это первый случай импорта российской нефти в Японию за более чем два года.

В Taiyo Oil подтвердили факт такой поставки, сообщив, что это было сделано по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В компании отметили, что речь идет об импорте нефти, произведенной нефтегазовым проектом «Сахалин-2», в разработке которого участвует Япония.

ЕС и США ранее сделали исключение для импорта российской нефти из «Сахалин-2», так как это необходимо для энергетической безопасности Японии. В местном Министерстве экономики, торговли и промышленности на запрос Bloomberg заявили, что связывались с США, которые подтвердили, что Япония может использовать находящиеся под санкциями российские танкеры для поставок нефти из «Сахалин-2».