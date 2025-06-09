Работодатели заглядывают в дипломы

Самые высокие зарплаты у молодых специалистов в IT-сфере у выпускников МФТИ. По данным Superjob, их среднемесячный доход составил 330 тыс. руб. Второе место в рейтинге разделили МГУ и Институт точной механики и оптики (ИТМО). Их выпускники зарабатывают в среднем по 290 тыс. руб. Третью строчку заняли МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ и Высшая школа экономики — 280 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Однако не каждое IT-образование — гарантия таких зарплат, отметила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «МФТИ — это действительно лидер нашей науки, в том числе и в IT-направлении, поэтому не удивляет то, что происходит с зарплатами выпускников. В первую очередь это объясняется рыночным спросом. Для поступления на IT-специальности в МИФИ нужно больше 300 баллов из трех экзаменов ЕГЭ, то есть туда поступают люди, которые получают еще и дополнительные баллы за участие в олимпиадах и так далее. Поэтому на входе уже начинается борьба за качество студентов.

Рейтинг, в общем-то, показывает, что не каждое IT-образование гарантирует такие зарплаты. На пике спроса студенты топовых вузов».

По данным компании по найму молодых специалистов FutureToday, зарплатные ожидания выпускников продолжают расти. Главными факторами при выборе они назвали гибкий график, баланс работы и личной жизни, дружный коллектив, высокую стартовую зарплату и быстрый карьерный рост. На что смотрят работодатели при найме молодых специалистов?

Партнер компании FutureToday Денис Каминский говорит, что важно не только образование, полученное в вузе, но также навыки и опыт: «Как правило, это сильно зависит от бизнес-модели компании. Какие-то организации могут набирать молодых специалистов для того, чтобы они занимались текущей grunt work, это достаточно рутинная, иногда не особо творческая работа. Тогда нужно просто, чтобы человек толково умел исполнять инструкции.

Но в большинстве случаев все-таки молодых сотрудников берут "на вырост". Мы проводили неоднократные исследования, и один из самых популярных ответов, который дают работодатели, это "выращивание специалистов на горизонт одного-трех лет". То есть молодых людей берут не для того, чтобы они сейчас прямо делали какую-то работу. Это тоже важно, но важнее то, как они смогут себя показать на горизонте. Значит, когда отбирают выпускников, смотрят на их умение учиться и расти».

Наличие диплома важно, но оно еще не гарантирует приема на работу, говорит представитель объединенной компании Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский: «В процессе подбора специалистов мы, разумеется, учитываем много факторов, в том числе образование. И название вуза в этом случае может сыграть роль на этапе первого знакомства с резюме. В компании действует честный и прозрачный процесс отбора: вне зависимости от того, где учился кандидат, все приходят на равных условиях.

При этом мы инвестируем не только в рост команды, но и в развитие образовательных инициатив, включая корпоративный университет и программу сотрудничества с ведущими вузами страны. На росте зарплат сказывается целый ряд факторов, в том числе и высокая конкуренция за квалифицированных специалистов, особенно в ключевых направлениях. На фоне ускоряющейся цифровизации и роста технологических амбиций компаний спрос на опытные IT-кадры стабильно превышает предложение».

Прежде сообщалось, что МФТИ занял третье место в 14-м ежегодном рейтинге лучших высших учебных заведений России.

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Андрей Дубков