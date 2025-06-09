Суд Литвы приговорил к трем годам лишения свободы похитителя редких русских книг

Литовский суд вынес приговор гражданину Грузии Михаилу Замтарадзе за кражу редких изданий русской классики. Его обвинили в хищении в составе организованной группы изданий XIX века стоимостью €606 тыс., имеющих высокую культурную и историческую ценность. Об этом сообщает агентство AFP.

Михаил Замтарадзе был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, сообщил журналистам судья Миндаугас Разанскас в Вильнюсском городском окружном суде. В литовской прокуратуре утверждают, что преступник работал в составе группы, действовавшей на территории Литвы, Польши, Франции, Швейцарии и Грузии.

Михаил Замтарадзе был арестован в Бельгии в 2023 году. В том же году гражданин был передан Литве. Осужденный признался в краже 17 книг, в том числе изданий Александра Пушкина и Николая Гоголя, из библиотеки Вильнюсского университета в мае 2023 года.

По сообщениям литовских СМИ, во время судебного заседания в апреле он заявил, что кражи книг были совершены по заказу сотрудника московского аукционного дома, который вручил ему поддельное удостоверение личности для поступления в университет и подделки, которые следовало оставить на месте оригиналов. Михаил Замтарадзе рассказывал, что вез книги контрабандой через Белоруссию. За операцию он получил €30 тыс. в криптовалюте.

Анастасия Домбицкая