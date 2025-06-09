В России создадут Центр развития искусственного интеллекта

Правительство России создает Центр развития искусственного интеллекта. Одной из его задач станет нормативно-правовое регулирование ИИ, говорится в пресс-релизе правительства по итогам заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий»,— сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, который будет координировать работу центра. По его оценкам, внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление уже сегодня имеет эффект.

Центр займется координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением, а также организацией международного сотрудничества. Кроме того, специалисты будут отбирать и тиражировать лучшие практики в сфере ИИ. Центр создается на базе Аналитического центра при правительстве России как общефедеральный проектный офис.

С 2025 года в России реализуется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в который входит федеральный проект «Искусственный интеллект». Каждый федеральный орган исполнительной власти и каждый регион разработали свои программы цифровой трансформации, где прописаны задачи по внедрению ИИ.

Подробнее о центре — в материале «Ъ» «Окно раздачи искусственного интеллекта».

Елизавета Шмакова