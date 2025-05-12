Окно раздачи искусственного интеллекта

Белый дом предлагает создать на базе Аналитического центра (АЦ) при правительстве Центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ). Предполагается, что это структурное подразделение станет координатором взаимодействия федеральных, региональных властей и бизнеса в реализации профильных приоритетов Белого дома при использовании технологии. Де-факто, столкнувшись с разнобоем в цифровизации на разных уровнях власти, правительство хочет создать единые правила игры для внедрения ИИ с контролем сроков и рисков, назначив Минцифры единым заказчиком на ИИ-решения для госорганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Белый дом планирует создать на базе Аналитического центра при правительстве Центр развития искусственного интеллекта — свой профильный проектный офис. Проект постановления правительства об этом Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. «В задачи центра входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Также он займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов»,— рассказали “Ъ” в секретариате профильного вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Он курирует нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в который входит отдельный федеральный проект по ИИ.

Как отмечают в Минцифры (оно будет координировать работу ЦРИИ), центр будет осуществлять экспертную и консультативную поддержку госсектора в том числе в вопросах внедрения ИИ в госуправление и экономику. Кроме того, как говорится в пояснительной записке, среди его задач — трансфер научно-технологического задела в сфере ИИ (вероятно, речь идет о перспективных российских наработках) и господдержка сектора.

Отметим, что де-факто создание структурного подразделения на базе АЦ — попытка правительства создать единые правила игры в области внедрения ИИ для федеральных министерств и регионов. Внедрение в работу ИИ — одна из основных задач по цифровизации, которую Белый дом ставит перед ведомствами на ближайшие годы. В настоящее время применение технологии как на федеральном, так и на региональных уровнях сильно разнится, как и внедрение «цифры» в целом (см. “Ъ” от 23 января). Поэтому в федеральном проекте по ИИ будет внедрен тот же проектный подход (см. “Ъ” от 18 марта), что реализуется во всей прочей активности аппарата правительства, отметили в секретариате господина Григоренко. «В модель заложены принципы, которые направлены на получение результата через контроль сроков, мероприятий проекта и предупреждение рисков их неисполнения на основе цифрового анализа данных»,— добавил собеседник “Ъ”.

Предполагается, что ЦРИИ будет предоставлять свою позицию в отношении IT-расходов госорганов, предусматривающих использование ИИ-решений, а также оценивать возможность трат на внедрение технологий ИИ. Проекты паспортов госпрограмм, в рамках которых реализуются мероприятия в области развития технологий ИИ, госорганы будут согласовывать с Минцифры. Это соответствует новому порядку финансирования госцифры, о котором ранее писал “Ъ”. Он предполагает, что госорганы направляют в Минцифры финансовое и техническое обоснование трат (в том числе данные о включении новых IT-заказов в ведомственные программы цифровой трансформации). При подтверждении «целесообразности и обоснованности финансирования» министерство вносит их в реестр IT-расходов и направляет данные в Минфин. Далее проекты выносятся на подкомиссию по цифровой трансформации, которая и принимает решение об одобрении или отклонении IT-расходов и фиксирует его в реестре, без этого траты бюджета на «цифру» «не допускаются» (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года).

Венера Петрова, Олег Сапожков