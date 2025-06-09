На Петербург надвигаются ливни, в городе будут дежурить 73 бригады «Водоканала»
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 июня в Петербурге пройдут дожди, местами ожидаются ливни. В этот день в городе может выпасть до 15 мм осадков, в отдельных районах — до 25 мм (это около трети месячной нормы).
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», канализационная система Северной столицы подготовлена к надвигающимся осадкам. Всего в городе будут дежурить 73 бригады специалистов предприятия.
«При ливнях канализационная система не может единовременно принять весь объем стоков — она начинает быстро наполняться, а местами переполняться, поэтому на улицах города могут образовываться временные скопления воды»,— отметили в пресс-службе ведомства.
После же окончания дождя вся вода полностью уходит, добавили в ГУП. Сообщить об образовавшихся лужах, реках и озерах можно по телефонам 004 и 576-14-83. Звонки будут приниматься круглосуточно.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что огромная лужа на Лиговском проспекте вынудила петербуржцев искать пути обхода.