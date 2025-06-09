В Финляндии пройдут учения НАТО с участием ВВС США, Франции и Великобритании
С 16 по 27 июня в Финляндии пройдут учения НАТО Atlantic Trident 25. В них примут участие финские, американские, британские и французские ВВС. Всего будет задействовано более 40 самолетов и около 1 тыс. человек личного состава, сообщает пресс-служба ВВС Финляндии.
Фото: Mitchell Johnson / DVIDS
Самолеты будут вылетать с финских авиабаз «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии. Во время учений будут применяться следующие виды техники:
- беспилотные летательные аппараты НАТО RQ-4D Phoenix;
- финские истребители F/A-18 Hornet;
- американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle;
- самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker производства США;
- британские истребители Typhoon;
- французские истребители Rafale;
- самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F;
- самолет A400M;
- вертолеты NH90;
- подразделения ПВО Финляндии;
- самолеты американской военной компании Draken International.
Учения США, Франции и Великобритании Atlantic Trident проводятся раз в два года. В нынешнем году они впервые пройдут за пределами трех стран-участниц.
В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО «затянули» к себе «ранее нейтральные Финляндию и Швецию» и продолжают «наращивать провокационные военные учения» у российских границ.
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