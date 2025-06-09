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Коммерсантъ FM
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В Финляндии пройдут учения НАТО с участием ВВС США, Франции и Великобритании

С 16 по 27 июня в Финляндии пройдут учения НАТО Atlantic Trident 25. В них примут участие финские, американские, британские и французские ВВС. Всего будет задействовано более 40 самолетов и около 1 тыс. человек личного состава, сообщает пресс-служба ВВС Финляндии.

Фото: Mitchell Johnson / DVIDS

Фото: Mitchell Johnson / DVIDS

Самолеты будут вылетать с финских авиабаз «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии. Во время учений будут применяться следующие виды техники:

  • беспилотные летательные аппараты НАТО RQ-4D Phoenix;
  • финские истребители F/A-18 Hornet;
  • американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle;
  • самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker производства США;
  • британские истребители Typhoon;
  • французские истребители Rafale;
  • самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F;
  • самолет A400M;
  • вертолеты NH90;
  • подразделения ПВО Финляндии;
  • самолеты американской военной компании Draken International.

Учения США, Франции и Великобритании Atlantic Trident проводятся раз в два года. В нынешнем году они впервые пройдут за пределами трех стран-участниц.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО «затянули» к себе «ранее нейтральные Финляндию и Швецию» и продолжают «наращивать провокационные военные учения» у российских границ.

О расходах НАТО на оборону — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».

Елизавета Шмакова

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