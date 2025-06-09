В Финляндии пройдут учения НАТО с участием ВВС США, Франции и Великобритании

С 16 по 27 июня в Финляндии пройдут учения НАТО Atlantic Trident 25. В них примут участие финские, американские, британские и французские ВВС. Всего будет задействовано более 40 самолетов и около 1 тыс. человек личного состава, сообщает пресс-служба ВВС Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mitchell Johnson / DVIDS Фото: Mitchell Johnson / DVIDS

Самолеты будут вылетать с финских авиабаз «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии. Во время учений будут применяться следующие виды техники:

беспилотные летательные аппараты НАТО RQ-4D Phoenix;

финские истребители F/A-18 Hornet;

американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle;

самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker производства США;

британские истребители Typhoon;

французские истребители Rafale;

самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F;

самолет A400M;

вертолеты NH90;

подразделения ПВО Финляндии;

самолеты американской военной компании Draken International.

Учения США, Франции и Великобритании Atlantic Trident проводятся раз в два года. В нынешнем году они впервые пройдут за пределами трех стран-участниц.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО «затянули» к себе «ранее нейтральные Финляндию и Швецию» и продолжают «наращивать провокационные военные учения» у российских границ.

О расходах НАТО на оборону — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».

Елизавета Шмакова