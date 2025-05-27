Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:58

Огромная лужа на Лиговском проспекте вынудила петербуржцев искать пути обхода

На выходе из станции метрополитена «Площадь Восстания» (около Московского вокзала) образовалась огромная лужа. ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» приступили к ликвидации проблемы, сообщили в пресс-службе предприятия.

Предыдущая фотография

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Фото: Андрей Кащавцев / Коммерсантъ

Там уточнили, что лужа образовалась вследствие повреждения водовода диаметром 750 мм. Специалисты прибыли к Лиговскому проспекту и ведут работы по локализации вытекания. Скопившаяся вода будет отведена в канализацию.

UPD: В 16:52 в «Водоканале» заявили о локализации аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у дома на Северном проспекте 22 мая наблюдали «фонтан», который бил из-под земли.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все