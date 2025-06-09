В Сочи пальмы, кипарисы и магнолии оказались под угрозой исчезновения

Сотни тысяч экзотических растений в Сочи находятся под угрозой гибели из-за инвазивных вредителей. В их числе пальмы, кипарисы, магнолии крупноцветковые, туи, лавр и можжевельник. Об этом «Ъ-Сочи» заявил кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Гутиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Уже в 2026 году будут безвозвратно поражены практически все пальмы, кипарисы и магнолии»,— предупреждает эксперт.

Причиной массового заражения стало отсутствие фитосанитарного контроля при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года. В город завозили растения из итальянских и испанских питомников без надлежащей обработки. Вместе с ними проникли опасные вредители: кипарисовая златка, кипарисовый лубоед, древесник многоядный, уругвайская огневка и красный долгоносик.

В условиях Сочинского Причерноморья у данных насекомых нет естественных врагов, и они быстро адаптировались к субтропическому климату. Власти сосредоточились на обработке популярных прогулочных зон, в то время как по всему городу тысячами стоят погибающие пальмы, являющиеся источником заражения.

Лия Пацан