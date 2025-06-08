Сочи может безвозвратно утратить субтропический облик к 2026 году из-за нашествия инвазивных вредителей, которые уничтожают городские растения. Об этом заявил экс-заместитель директора по науке ФГБУ «Сочинский национальный парк», доктор биологических наук Борис Туниев. По словам ученого, последствия зимней Олимпиады 2014 года продолжают негативно влиять на экологию региона. Наибольшую угрозу представляет ситуация с магнолиями — если в конце 2024 года повреждения касались лишь отдельных ветвей, то весной 2025 года началось массовое усыхание деревьев. Под угрозой исчезновения также находятся пальмы и кипарисы. Ситуация приобрела характер эпидемии для курортного города, считают эксперты. Причины происходящего прокомментировал «Ъ-Сочи» кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Гутиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Гутиев

Фото: предоставлено автором Игорь Гутиев

Фото: предоставлено автором

«Большинству экзотических растений, образующих зеленое убранство курорта Сочи, в ближайшее время грозит гибель. Под угрозой находятся сотни тысяч молодых и взрослых растений, среди которых прежде всего необходимо выделить пальмы, кипарисы, магнолии крупноцветковые, туи, лавр, можжевельник.

Принимать неотложные меры нужно было значительно раньше. Сложившаяся ситуация приобрела характер эпидемии, и счет идет даже не на годы. Уже в 2026 году будут безвозвратно поражены практически все пальмы, кипарисы и магнолии. Толчком к массовому заражению растений послужило отсутствие фитосанитарного контроля при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года. В город массово завозились растения из итальянских и испанских питомников без надлежащей обработки и какого-либо контроля. Вместе с ними в нашу достаточно стерильную среду проникли опасные для экзотических растений инвазивные вредители: кипарисовая златка и кипарисовый лубоед, древесник многоядный, уругвайская огневка и красный долгоносик.

В среде Сочинского Причерноморья у данных вредителей нет естественных противников, они быстро адаптировались к субтропическому климату. Экзотические растения, делающие наш курорт столь неповторим и красивым, оказались за одно десятилетие на грани вымирания.

Власти сосредоточились на обработке популярных прогулочных зон, в то время как по всему Сочи, особенно во дворах жилых домов, тысячами стоят погибающие или погибшие под воздействием уругвайской огневки и красного долгоносика пальмы, являющиеся источником заражения. Личинки насекомых продолжают активно размножаться в неубранных стволах пальм.

Обработка всех пальм химическими веществами не даст переломного результата, необходимо сносить зараженные пальмы, изолировать стволы от окружающей среды, запаковывая их в пленку, затем сжигать на специализированных полигонах. Перевозить погибшие растения на большие расстояния нельзя, это только способствует увеличению ареала распространения вредителей. Аналогичным образом еще возможно спасти массово зараженные вредителями магнолии путем спиливания пораженных веток и сжигания их на полигоне. Только предотвращение массового размножения инвазивных вредителей замедлит и со временем остановит данный процесс.

Властям региона необходимо ужесточить ответственность владельцев придомовых территорий, управляющих компаний за бездействие по сносу и утилизации погибших пальм, неприятию мер к спиливанию и утилизации пораженных веток магнолий. Крайне важно устранить административные барьеры и упростить процесс сноса погибших растений, быстро организовать полигоны по сжиганию пораженных веток и стволов на территории муниципалитетов. Также необходимо создать организации для борьбы с вредителями, выделить для этого дополнительные средства, вести разъяснительную работу с населением, обеспечивать дополнительный фитосанитарный контроль питомников и прибывающих грузов с растениями, взаимодействовать с Россельхознадзором».