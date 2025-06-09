Кембридж и The Guardian разработали приложение для безопасной передачи информации в СМИ

Университет Кембриджа и издательский дом The Guardian представили защищенное приложение-мессенджер. Оно предназначено для безопасной передачи информации в СМИ.

Приложение Secure Messaging создано на базе технологии кембриджских исследователей под названием CoverDrop. Она не только осуществляет сквозное шифрование контента, как это уже делается во многих мессенджерах, но и позволяет защитить информацию, даже если устройство оказалось разблокированным по тем или иным причинам (кража, взлом, обыск и пр.). Технология использует принцип plausibly-deniable encryption (шифрование правдоподобного отрицания), упаковывая сообщение в одинаковое количество зашифрованных символов, скрывает время коммуникации и сам факт передачи информации. Технология действует на базе кода open source — так, чтобы универсальных ключей шифрования не было даже у его разработчиков. Адресат может открыть сообщение, только если вводит специальный цифровой ключ.

Пользователи могут посылать только текстовые сообщения, которые не хранятся на конкретных серверах, а используют произвольную систему зашифрованного облачного распределения. Разработчики заявляют, что они не стали добавлять функцию отправки приложенных файлов. По их словам, это может снизить уровень безопасности обмена данными, позволяя определить сам факт отправки и в какое время она осуществлялась.

Евгений Хвостик