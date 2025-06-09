В Татарстане создадут новую особую экономическую зону

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина» будет создана в Татарстане. Это решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития ОЭЗ, которое провел вице-премьер Александр Новак.

«Зеленая долина» — ОЭЗ промышленно-производственного типа. Ее организуют на территории Заинского муниципального образования в Татарстане. Главным направлением ее работы будут биотехнологии.

Ожидается, что к 2034 году объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, превысит 15 млрд руб. Планируется создание 444 рабочих мест. В числе проектов — переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений.

Господин Новак рассказал, что по итогам 2024 года была отмечена рекордная востребованность особых зон у бизнеса. За прошлый год появилось 230 новых резидентов, было инвестировано 1,2 трлн руб. «В активной стадии реализации свыше 1,3 тыс. уникальных проектов с портфелем инвестиций 6,6 трлн и планами создать 177 тыс. рабочих мест»,— уточнил он (цитата по пресс-службе правительства).

Предполагалось, что средства на ОЭЗ выделят из бюджета Татарстана, а работы завершат до 2027 года. В декабре 2025-го планируется начать в Татарстане строительство ОЭЗ «Алабуга — Менделеевск». Площадь ОЭЗ составит 900 га. Якорным резидентом этой особой экономической зоны должна стать атомная станция по производству водорода.