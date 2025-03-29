На территории Татарстана планируют создать третью ОЭЗ

В Татарстане планируется создание третьей особой экономической зоны (ОЭЗ) под названием «Зеленая долина». Соответствующий проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Экономическая зона промышленно-производственного типа будет расположена в Заинском районе республики. Строительство инфраструктуры новой ОЭЗ обойдется в 2,5 млрд руб. Средства будут выделены из бюджета Татарстана, а работы планируется завершить до 2027 года.

Пресс-служба Минэкономразвития России сообщила «Известиям», что на территории «Зеленой долины» будет создан биотехнологический кластер на основе глубокой переработки лубяного зерна. В него войдут шесть проектов по производству биоудобрений, длинного и короткого льняного волокна, сорбентов и биологически активных добавок. К 2034 году объем инвестиций потенциальных резидентов может превысить 15 млрд руб.

На территории Татарстана уже действуют две особые экономические зоны: ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» и технико-внедренческая ОЭЗ «Иннополис». В ноябре 2024 года власти республики также озвучили планы о создании особой экономической зоны портового типа на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Влас Северин