В 2025 году в Татарстане начнут строить ОЭЗ «Алабуга — Менделеевск»

Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга — Менделеевск» начнет строиться в Татарстане в декабре 2025 года. Об этом сообщили на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

Площадь ОЭЗ составит 900 га. Резидентами планируют стать ООО «Аммоний-2», проект «АЭТС-Водород» и другие.

Якорным резидентом новой особой экономической зоны станет атомная станция по производству водорода, отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев в ходе мероприятия.

«Два якорных резидента, которые, как планируется, станут первыми, это „Аммоний-2“ и водородная станция совместно с „Росатомом“, над которой мы работаем с министерством промышленности и торговли республики», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Менделеевском районе Татарстана планируют построить водородную станцию за 500 млн руб.

Дарья Сайфиева