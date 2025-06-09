В Baden Family прокомментировали иск свердловского дептуризма на 76 млн руб.

В Baden Family прокомментировали иск департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области к компаниям, относящимся к Baden Family. Департамент требует взыскать 76,5 млн руб. у компании «Город мечты», 63,3 млн руб. у «Баден Групп» и 10 млн руб. у ООО «Синтезактив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В компании пояснили, что средства были получены в рамках субсидии дептуризма. Их потратили на строительство экодеревни на берегу Сысертского водохранилища.

«Мы были удивлены исками департамента туризма. Удивлены по простой причине: наша компания регулярно отчитывалась в департамент о ходе работ и принимала выездные проверки, по итогам которых вопросов к компаниям, входящим в ГК Baden Family, не возникало»,— сказали в Baden Family.

Как отметили в пресс-службе компании, эко-дома стоят на ул. Загородной, где было запланировано их строительство по субсидии. Baden Family готовит для арбитражного суда документы, подтверждающие законность ее действий.

Напомним, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в общей сложности подал восемь исков к туркомпаниям и индивидуальным предпринимателям, их общая сумма составила 183 млн руб. Часть исков связаны с неосновательным обогащением или возвратом грантовой субсидии, причины других пока не ясны.