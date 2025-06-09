Дептуризма Свердловской области подал восемь исков к туркомпаниям на 183 млн

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области подал восемь исков к туристическим компаниям и индивидуальным предпринимателям, следует из картотеки арбитражных дел. Заявления поданы в Арбитражный суд Свердловской области, общая сумма исковых требований составляет 183 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самые крупные иски поданы к управляющей компании «Баден Групп» (63,3 млн руб.) и «Город Мечты» (76,5 млн руб.). «Баден Групп» владеет пляжами и термами в Свердловской, Курганской и Челябинской областях. «Город Мечты», по данным системы «СПАРК», принадлежит Маргарите Никифоровой, которая владеет также ООО «Синтезактив», к которому дептуризма подал иск на 10 млн руб. с требованием об исполнении обязательств по договорам строительного подряда. Госпожа Никифорова также выступает ликвидатором «Баден-Баден Челябинск».

К парку «Арамильская слобода» ведомство подало иск на 5 млн руб., к ООО «Малибу» — на 9,5 млн руб. Компания занимается организацией отдыха, в том числе студентов по госконтрактам, внесена в реестр недобросовестных поставщиков. По данным сервиса «СПАРК», иск связан с неосновательным обогащением.

Два иска на общую сумму 15,7 млн руб. поданы к Антону Пенягину — он является директором компании «Хоромы» и в качестве индивидуального предпринимателя предоставляет места для краткосрочного проживания. В иске к господину Пенягину указано, что иск подан с целью «о взыскании суммы гранта в форме субсидии». Еще один иск на 3,2 млн руб. подан к Юрию Сырейщикову, являющемуся директором «Диджитал студии Хайдекс». По данным системы «СПАРК», дело связано с неосновательным обогащением.

«Ъ-Урал» обратился с запросом в департамент информационной политики Свердловской области.

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области занимается поддержкой туротрасли в регионе, в частности, предоставляет грантовую поддержку местным туркомпаниям. Согласно данным сайта ведомства, в 2023 году грантовую поддержку получали, среди прочих, ООО «Арамильская слобода» (5 млн руб. на пляж в загородном комплексе «Арамильская слобода») и Антон Пенягин (10,7 млн руб. на строительство современного пляжа на территории туркомплекса «Вкус жизни»).

Анна Капустина