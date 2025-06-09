Путин: на ПМЭФ в Петербурге рождается повестка будущего

Президент Владимир Путин направил телеграмму участникам и организаторам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он заявил, что гостям предстоит обсудить проблемы демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты. Господин Путин считает, что в дискуссиях на ПМЭФ «рождается повестка будущего» и идеи, которые могут «изменить мир к лучшему».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам президента, Россия последовательно «отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов». «Центральное место в программе форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей... Уверен, что ваши дискуссии будут плодотворными»,— сказано в послании главы государства (цитата по сайту Кремля).

ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня. Главная тема в нынешнем году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме за два месяца до начала подтвердили более 92 стран и территорий. По традиции на форуме выступит Владимир Путин.