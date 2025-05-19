Белгородский губернатор призвал не отмечать школьные выпускные в ресторанах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании высказался против проведения школьных выпускных в кафе и ресторанах. Он заявил, что правильнее было бы провести последний день школы в стенах учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков считает, что дети не должны вступать во взрослую жизнь «со стаканом в руке»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков считает, что дети не должны вступать во взрослую жизнь «со стаканом в руке»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Что такое ресторан? Родители покупают алкоголь, сидят вместе с детьми и, мягко скажем, все выглядит очень плохо и заканчивается очень плохо. Родители теряют контроль, им уже не до детей. И дети входят во взрослую жизнь со стаканом в руке»,— сказал господин Гладков.

Глава региона добавил, что многие родители обижаются на такую позицию, но назвал ее «очевидно правильной» с точки зрения примера для детей. Также губернатор считает, что во взрослой жизни у выпускников будет много возможностей посетить заведения общепита.

«Тем более, там есть несовершеннолетние. На каком основании мы их заводим в питейное учреждение, и они уходят уже после 22:00? Это не совсем по закону»,— сказал Вячеслав Гладков и добавил, что обращает на это внимание своего профильного заместителя Андрея Милехина и глав муниципалитетов.

Согласно докладу Андрея Милехина, из школ Белгородской области в этом году выпускаются 16 616 девятиклассников и 5 378 одиннадцатиклассников. «Последние звонки» для них пройдут в субботу, 24 мая. В 86 школах восьми муниципалитетов праздник запланирован онлайн, в 462-х он должен пройти очно. Во втором случае предусмотрены отдельные торжественные линейки для каждого класса, классные часы, внеурочные встречи с родителями и так далее.

«Досуговая программа на вторую половину дня должна быть согласована с директором школы, с муниципальным органом управления образования. Не допускается бесконтрольное нахождение детей в местах отдыха и досуга. Категорически просим запретить нахождение у водоемов, в лесопосадках»,— рассказал господин Милехин и попросил завершить все мероприятия к 18:00 с последующей передачей выпускников родителям.

Алина Морозова