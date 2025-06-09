Шаурма в России за год подорожала почти на 40%

Медианная стоимость классической шаурмы в российском общепите увеличилась с 269 до 374 руб. Это на 39% больше, чем годом ранее, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Речь идет о классическом варианте блюда — курица, овощи и соус в лаваше. Подорожание шаурмы на 105 руб. стало самым значительным за последние три года. Главными причинами эксперты назвали рост цен на ингредиенты (кроме курицы), логистику, аренду, а также индексацию зарплат в сегменте HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания). При этом за год объем продаж шаурмы увеличился на 28%, а количество торговых точек с этим блюдом — на 38%.

В конце марта Руспродсоюз сообщал, что стоимость минимальной продуктовой корзины в России с начала 2025 года выросла на 1,9%. Цена минимальной продуктовой корзины на человека составляет в среднем 7326,3 руб.