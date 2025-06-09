В Ярославле согласовали реставрацию «Дома Дунаева»

Областная служба охраны объектов культурного наследия согласовала научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению «Дома Дунаева» на проспекте Октября, который после реставрации станет гостиницей. Об этом служба сообщила градозащитнице Ольге Мазановой в официальном ответе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИКЭ Фото: ГИКЭ

Напомним, что для проведения реставрации и приспособления объекта для современного использования была подготовлена научно-проектная документация, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).

Здание ждет перепланировка под гостиничные номера, размещение нежилого помещения в подкупольном пространстве, покраска фасада и атлантов. По документации были объявлены общественные обсуждения, по итогам которых поступили три предложения.

«Доводы об изменениях внутреннего убранства, замене деревянных перекрытий, изменении промежуточного пространства являются субъективными. Принятое проектное решение не противоречит предмету охраны. Службой было вынесено решение о согласовании научно-проектной документации и принято решение о согласии с выводами, изложенными в акте ГИКЭ»,— говорится в ответе службы охраны ОКН.

Алла Чижова