В Ярославле «Дом Дунаева» станет гостиницей

В Ярославле объект культурного наследия «Дом Дунаева» на проспекте Октября сделают гостиницей. Об этом говорится в Акте государственной историко-культурной экспертизы, который опубликован на странице службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году правительство области продало двухэтажное здание за 48 млн руб. АО «Ленинский рынок». Для проведения реставрации и приспособления объекта для современного использования была подготовлена научно-проектная документация, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Разработчиком проекта выступило ООО «МАН». Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, в ходе реконструкции зданию вернут исторический облик.

«Проектом приспособления здания предусматривается реставрация и восстановление утраченного исторического облика, богато декорированных фасадов здания и восстанавливается ранее утраченный купол здания»,— говорится в акте экспертизы.

Первый, второй и третий (мансардный) этажи ждет перепланировка для организации номеров, которых в гостинице будет 40. Номера будут одно-, двух- и трехкомнатные, часть из них запроектирована в двух уровнях. На мансардном этаже также предусмотрено нежилое помещение в подкупольном пространстве, функциональное назначение — помещения обслуживания.

Фасад самого здания покрасят. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с устройством тротуаров и проездов, а также монтаж архитектурно-художественной подсветки здания.

Алла Чижова