За ночь сбили 49 БПЛА над семью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, по 13 БПЛА сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 БПЛА — над Воронежской и Орловской областями. По уничтожили 2 дрона — над Брянской областью и Чувашией, еще один — над Белгородской областью.

В Чувашии два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР» (Всероссийского научно-исследовательского института релестроения с опытным производством), он приостановил работу. В Нижегородской области обломки БПЛА упали на придомовой территории. На востоке Воронежской области в результате падения фрагментов дрона загорелись лес и сухая трава, пожар потушили. В том же городском округе обломками поврежден газопровод, без газа остались 22 человека. Во всех случаях никто не пострадал. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти Белгородской, Курской и Орловской областей пока никак не комментировали атаки.