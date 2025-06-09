Два БПЛА упали на территории Чувашии

Два БПЛА ували на территории АО «ВНИИР» (Всероссийского научно-исследовательского института релестроения с опытным производством), работу производства приостановили. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате атаки нет.

По информации главы региона, еще два беспилотника упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.

Всего за ночь над регионами России силами ПВО было сбито 49 БПЛА, сообщили в Минобороны.