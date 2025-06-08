Трамп: Национальная гвардия положит конец беспорядкам в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп пообещал направить в Калифорнию все необходимое для реагирования беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные масштабными миграционными рейдами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы разместим войска повсюду, мы не позволим, чтобы это произошло с нашей страной»,— заявил господин Трамп журналистам назвав произошедшее «бунтом».

Войска Национальной гвардии прибыли в город в воскресенье по приказу Трампа, который поручил Северному командованию США направить в этот район 2000 солдат, несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома .

Протестующие в Лос-Анджелесе выступили против депортации нелегальных мигрантов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона акций. «Вчера вечером в Лос-Анджелесе мы очень внимательно следили за ситуацией, там было много насилия — было много насилия, и все могло стать намного хуже»,— сказал Дональд Трамп.

Пограничный комиссар Трампа Том Хоман сообщил NBC News, что Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс должны поблагодарить президента за помощь в восстановлении порядка, и предупредил, что они могут быть арестованы, если будут препятствовать действиям президента США.