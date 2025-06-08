В Лос-Анджелес на фоне протестов в поддержку мигрантов введут Нацгвардию

В Лос-Анджелесе вспыхнули протесты против депортации нелегальных мигрантов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона акций. Комиссар по вопросам миграционной политики Белого дома Том Хоман заявил, что в город введут Национальную гвардию.

«Сегодня мы задействуем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим этим людям отпор»,— сказал Том Хоман (цитата по NBC News). Он добавил, что протестующие имеют право на высказывание своей позиции, но будут привлечены к ответственности, если «поднимут руку на офицеров или уничтожат имущество».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что мобилизация Нацгвардии «носит целенаправленный подстрекательный характер и только усилит напряженность». Как добавил глава штата, необходимости в силовом подкреплении местной полиции нет.

Ранее в Лос-Анджелесе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция задержала 44 человека. В городе начались протесты в поддержку мигрантов. Люди вышли на улицы с плакатами «ни один человек не является незаконным» и скандировали «освободите их, пусть остаются». Некоторые из них пинали ногами машины пограничной службы.

Петр Бузлаев