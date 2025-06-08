Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за погоды

Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Будьте внимательны, слушайте объявления водителей»,— говорится в заявлении.

Региональное управление МЧС сегодня распространило штормовое предупреждение для Москвы. До 21:00 мск в столице ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с.