Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за погоды
Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.
«Будьте внимательны, слушайте объявления водителей»,— говорится в заявлении.
Региональное управление МЧС сегодня распространило штормовое предупреждение для Москвы. До 21:00 мск в столице ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с.