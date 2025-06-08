В Москве объявлено штормовое предупреждение, возможно появление смерчей

В Москве действует штормовое предупреждение, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. Горожан призвали сохранять бдительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

До 21:00 мск в столице ожидается «очень сильный дождь, сильный ливень, гроза», а также град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с. «Есть вероятность формирования смерчей»,— добавили в МЧС.

Автомобилистов просят снизить скорость движения и избегать опасных маневров, а также не парковать транспортные средства под деревьями. Пешеходам рекомендуется быть внимательными на улице, особенно при нахождении вблизи шатких конструкций, не оставлять детей без присмотра.