В Москве объявлено штормовое предупреждение, возможно появление смерчей
В Москве действует штормовое предупреждение, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. Горожан призвали сохранять бдительность.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
До 21:00 мск в столице ожидается «очень сильный дождь, сильный ливень, гроза», а также град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с. «Есть вероятность формирования смерчей»,— добавили в МЧС.
Автомобилистов просят снизить скорость движения и избегать опасных маневров, а также не парковать транспортные средства под деревьями. Пешеходам рекомендуется быть внимательными на улице, особенно при нахождении вблизи шатких конструкций, не оставлять детей без присмотра.