Уголь вернулся в Китай

Китай — крупнейший импортер российского энергетического угля — увеличил закупки в мае до рекордного показателя с начала 2024 года. Рост поставок объясняется засушливой весной, сокращением собственной добычи и началом тренда на снижение портовых запасов. Но китайское правительство заинтересовано в поддержке внутреннего производителя, что грозит ограничением импорта. В такой ситуации интересным рынком может стать Южная Корея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

РФ в мае 2025 года нарастила экспорт энергетического угля в Китай до 4,58 млн тонн, что стало рекордным месячным значением с начала 2024 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных Kpler. Относительно апреля показатель вырос примерно в 1,8 раза, год к году — на 7,2%.

Поставки энергетического угля в Индию увеличились на 19% месяц к месяцу и в два раза год к году, до 1,36 млн тонн. В годовом выражении также вырос экспорт в Турцию и Южную Корею — на 10%, до 1,72 млн тонн и в 2,1 раза, до 742,75 тыс. тонн соответственно. Но относительно апреля поставки в эти страны сократились. Многократный прирост показали майские отгрузки энергетического угля в Польшу и на Филиппины, до 104 тыс. тонн и до 20 тыс. тонн соответственно. В апреле Польша импортировала 10,95 тыс. тонн, в мае 2024 года — 2,47 тыс. тонн. Поставок в Филиппины в апреле и мае прошлого года не было, следует из данных Kpler.

Собеседник “Ъ” в угольной отрасли говорит, что в Китае выросли закупки угля на электростанции. По его словам, апрель и май в стране были очень засушливые — ГЭС Китая «Три ущелья» работала с загрузкой на 30% ниже прошлого года. Кроме того, добыча энергетических углей в КНР снизилась на 2% год к году в апреле и продолжила снижаться в мае из-за убытков: цены не растут, указывает источник “Ъ”. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), импортный уголь калорийностью 5500 ккал с учетом стоимости доставки (СFR) в Китае стоит около $70 (504 юаня) за тонну. Цены на местный уголь аналогичного качества в северных портах КНР держатся на уровне 620 юаней за тонну. Собеседник “Ъ” добавляет, что в КНР уже три недели подряд снижаются запасы угля в портах.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев говорит, что российский уголь интересен импортерам, так как стоит меньше, чем у производителей на внутреннем рынке КНР. При этом далеко не все китайские компании могут дальше снижать цены из-за более высокой себестоимости, указывает он. Однако, предупреждает эксперт, эта же ситуация создает и риски дальнейших экспортных поставок в КНР. «Местные энергокомпании становятся меньше заинтересованы в закупках китайского угля по долгосрочным контрактам и больше — в закупках по более низким ценам на рынке спот. Все чаще на рынке звучит мнение о возможном введении контроля за объемами импорта со стороны»,— говорит господин Грачев.

В NEFT Research считают, что перспективным направлением экспорта угля из РФ в ближайшее время будет Южная Корея. Цены на уголь высокой калорийности в этой стране продолжили рост из-за высокого спроса коммунальных предприятий и серии новых тендеров, а опасения по поводу санкций против российского угля, по-видимому, ослабли, указывают аналитики. Так, отмечают в NEFT Research, энергокомпании ТЭС Kospo и GS Donghae Electric недавно заключили сделки на его поставку по $90–93 с учетом стоимости страхования, фрахта и перевозки.

Основным направлением экспорта коксующегося угля из РФ в мае осталась Индия. Экспорт в страну вырос в 1,5 раза к апрелю и в 1,7 раза год к году, до 2,27 млн тонн. Поставки в Китай снизились на 4,4% в месячном сравнении и на 25,7% в годовом, до 783,9 тыс. тонн. Экспорт в Японию увеличился почти на 25% к апрелю и на 10,65% год к году, до 98,62 тыс. тонн. С нулевых показателей в апреле до 98,66 тыс. тонн выросли поставки в Малайзию, что на 10,65% больше, чем годом ранее.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что спрос на коксующийся уголь в Индии связан с увеличением выплавки стали, а Япония была исторически одним из основных потребителей российского металлургического угля из-за короткого транспортного плеча. Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец добавляет, что росту поставок угля в Индию также могло способствовать снятие напряженности между Индией и Пакистаном, которая вызывала опасения о поставках и торговле в целом на западном побережье Индии. Кроме того, цены на российский коксующийся уголь более интересны покупателям из Индии и Японии, чем на уголь из Австралии и Индонезии, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

Полина Трифонова